Mercato - ASSE : Une bataille avec le FC Nantes se confirme pour Claude Puel !

Alors que l’ASSE reste calme dans ce début de mercato estival, Claude Puel serait à la lutte avec le FC Nantes pour le recrutement d'Yordan Osorio, sous contrat jusqu’en 2024 avec Parme.

Après une saison compliquée, l’AS Saint-Etienne espère repartir sur de bonnes bases lors du prochain exercice, et du renfort est attendu pour cela. Cependant, les Verts n’ont pas les moyens de leurs ambitions, et Jean-François Soucasse l’a clairement indiqué il y a quelques jours. « Le mercato sera atone et inédit. Si on considère qu’il y a une occasion à saisir, et que l’on en a la capacité, on fera le nécessaire. (…) Si un joueur vaut 10 M€, on ne pourra pas l’acheter. 15 mois viennent d’ébranler notre économie. Aujourd’hui, il y a la possibilité de réaliser des prêts, des prêts avec option d’achat… Tout le monde sera prudent et inventif pour avoir la meilleure équipe. On trouvera des solutions, comme Claude l’a déjà fait », avait confié le nouveau président délégué dans un entretien au Progrès . Ainsi, les pistes sont peu nombreuses du côté de Saint-Etienne, mais d’après la presse italienne, Yordan Osorio serait notamment dans le viseur de l’ASSE. Une piste qui se confirme.

