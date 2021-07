Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo face à un problème de taille pour le départ d'Icardi !

16 juillet 2021

Alors que la Juventus s’intéresserait toujours à Mauro Icardi, le PSG ne serait pas opposé au départ de son attaquant. Cependant, le club de la capitale n’a pas l’intention de brader l’Argentin, de quoi compliquer les plans turinois.

Très actif dans le sens des arrivées, le PSG souhaite également acter plusieurs départs pour renflouer ses caisses et alléger sa masse salariale. Le club de la capitale cherche notamment à se séparer d’Alphonse Areola, pisté par West Ham, et Layvin Kruzawa, dans le viseur de Galatasaray, mais une autre vente majeure pourrait être à signaler cet été. D’après Foot Mercato , Massimiliano Allegri souhaiterait mettre la main sur Mauro Icardi et l’aurait déjà fait savoir à l’entourage de l’Argentin. Leonardo ne verrait pas d'un mauvais oeil le départ de l'attaquant, mais ce dossier est loin d’être bouclé.

La Juve serait coincée pour Icardi