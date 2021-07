Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un coup de tonnerre pour l’avenir d’Icardi ?

Publié le 16 juillet 2021 à 17h45 par B.C.

Déjà pisté par la Juventus ces dernières années, Mauro Icardi resterait dans le collimateur de Massimiliano Allegri, qui serait déjà passé à l’action.

Si Leonardo s’est déjà montré très actif dans le sens des arrivées, avec quatre renforts bouclés (Wijnaldum, Hakimi, Ramos, Donnarumma), le directeur sportif du PSG espère désormais dégraisser l’effectif afin de poursuivre son recrutement XXL. Mitchel Bakker a déjà été vendu au Bayer Leverkusen tandis que le PSG serait en discussion avec Galatasaray pour Layvin Kurzawa, mais cela pourrait également bouger en attaque. Outre l’avenir incertain de Kylian Mbappé, engagé jusqu’en juin 2022, Mauro Icardi n’apparaît pas comme un élément intransférable aux yeux de Leonardo, et cela n’aurait pas échappé à la Juventus selon la presse italienne. Un intérêt qui se confirme.

Allegri veut Icardi