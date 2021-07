Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ronaldo, Raiola... Tout est relancé pour Haaland !

Publié le 16 juillet 2021 à 17h30 par Amadou Diawara

Epoustouflant du côté du Borussia Dortmund, Erling Haaland serait plus que jamais dans le viseur du Real Madrid. Toutefois, Florentino Pérez serait en concurrence avec plusieurs écuries de Premier League et la Juventus. D'ailleurs, les Bianconeri pourraient jouer la carte Mino Raiola pour devancer le président du Real Madrid avec Erling Haaland.

Auteur d'une saison 2020-2021 XXL avec le Borussia Dortmund, Erling Haaland serait encore et toujours dans le viseur du Real Madrid. Toutefois, le club merengue serait loin d'être seul sur ce dossier. En effet, Erling Haaland aurait également tapé dans l'oeil de plusieurs écuries de Premier League, et notamment Chelsea, Manchester United et City. Et pour battre la concurrence de ces colosses anglais, Florentino Pérez pourraient compter sur une grosse enveloppe. D'après les dernières indiscrétions d' AS , divulguées ce jeudi, le président du Real Madrid aurait très bien géré ses finances malgré la crise liée au coronavirus. A tel point qu'il aurait la possibilité de recruter un galactique lors du mercato estival, et ce, même si cela pourrait l'endetter à nouveau. Alors qu'il aurait les épaules suffisamment solides pour recruter une star cet été, Florentino Pérez serait prêt à mettre le paquet sur Erling Haaland. Mais sachant que le Borussia Dortmund devrait bloquer le départ de son numéro 9, le patron du Real Madrid se tiendrait prêt pour faire péter la clause à 75M€ du joueur à l'été 2022. Toutefois, à en croire le média espagnol, Florentino Pérez serait également disposé à frapper lors de ce mercato estival. D'autant que Mino Raiola pousserait pour une vente dès cette fenêtre de transferts, car il estimerait qu'Erling Haaland pourrait courir un risque en restant une année de plus en Allemagne.

Erling Haaland, le successeur de Cristiano Ronaldo à la Juve ?

En plus du Real Madrid, de Chelsea, Manchester United et City, la Juventus serait également attentive à la situation d'Erling Haaland. Alors qu'il sera en fin de contrat le 30 juin 2022, Cristiano Ronaldo devrait prendre le large librement et gratuitement dans un an. Dans cette optique, la Juve souhaiterait faire d'Erling Haaland son digne héritier selon La Repubblica . A en croire le média transalpin, les Bianconeri envisageraient donc de se jeter sur le numéro 9 du Borussia Dortmund lors de l'été 2022 et de profiter de sa clause libératoire à 75M€ pour rafler la mise. Et pour devancer ses concurrents, Massimiliano Allegri aurait un allié de taille : Mino Raiola.

Erling Haaland envoyé par Mino Raiola à la Juve ?