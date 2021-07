Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme crainte du clan Mbappé !

Publié le 16 juillet 2021 à 16h15 par A.M.

Alors qu'un départ libre semble de plus en plus envisagé par Kylian Mbappé, son entourage a toutefois conscience que cette stratégie est risquée.

Cet été, l'avenir de Kylian Mbappé va animer le mercato. Et pour cause, le contrat de l'attaquant du PSG s'achève en juin 2022 ce qui jette un froid sur son avenir, d'autant plus qu'il n'a visiblement pas l'intention de prolonger à Paris dans les conditions actuelles. Par conséquent, si la situation n'évolue pas, cela signifie qu'un départ libre dans un an n'est pas à exclure. Une stratégie qui prend de l'ampleur en interne, mais qui n'est pas sans risque.

Les proches de Mbappé craignent une blessure