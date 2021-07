Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut se frotter les mains avec cet attaquant de Serie A !

Publié le 16 juillet 2021 à 15h45 par H.G.

Alors que le PSG est annoncé sur les traces de Lorenzo Insigne, le club de la capitale pourrait clairement avoir une occasion à saisir vu le point de non-retour atteint entre le Napoli et l’international italien.

Cet été, il n’y a visiblement pas un seul secteur de jeu que le PSG ne compte pas renforcer. En effet, malgré une attaque de feu, le club de la capitale ambitionne de renforcer encore un peu plus sa ligne offensive et aurait décidé de faire ses courses en Serie A dans cette optique. En ce sens, le club de la capitale est annoncé sur les traces de Joaquin Correa (Lazio) et de Lorenzi Insigne (Napoli). Et avec le second cité, tout indique que Leonardo pourrait bien avoir une opportunité à saisir.

Les contacts sont quasi rompus entre le Napoli et Lorenzo Insigne