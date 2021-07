Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une clause à la Neymar pour Mbappé ? La réponse !

Publié le 16 juillet 2021 à 19h45 par A.M.

Malgré la rumeur qui a circulé ces dernières semaines, Kylian Mbappé ne pourra pas obtenir une clause dans son contrat pour quitter le PSG et rejoindre le Real Madrid.

L'avenir de Kylian Mbappé est toujours au cœur des préoccupations. Et pour cause, le contrat de l'attaquant du PSG s'achève en juin 2022 et s'il ne prolonge pas son bail, un départ libre sera envisageable dans un an. D'ailleurs, la tendance n'est pour le moment pas à une prolongation, mais le PSG tente de convaincre Kylian Mbappé notamment pas le biais d'un recrutement XXL. Mais une chose est sûre, aucune clause ne sera inclus dans son éventuel nouveau contrat.

Pas de clause libératoire pour Mbappé