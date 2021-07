Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le feuilleton Haaland dicté par... Cristiano Ronaldo ?

Publié le 16 juillet 2021 à 17h10 par A.D.

Etincelant sous les couleurs du Borussia Dortmund, Erling Haaland séduirait plusieurs écuries européennes, dont le Real Madrid et la Juventus. Alors que Cristiano Ronaldo devrait quitter Turin le 30 juin prochain, les Bianconeri voudraient faire du buteur norvégien son digne héritier.

Auteur d'un début de saison 2019-2020 tonitruant, Erling Haaland a alarmé toutes les meilleures écuries européennes. Malgré l'intérêt du Real Madrid et d'autres colosses du continent, le buteur norvégien a préféré rejoindre le Borussia Dortmund en janvier 2020, et ce, pour emmagasiner du temps de jeu et parfaire sa progression. Très performant depuis son arrivée au BVB , Erling Braut Haaland serait toujours dans le viseur des plus gros clubs européens, et notamment du Real Madrid et de la Juventus. Et alors que le joueur disposerait d'une clause libératoire à 75M€ pour l'été 2022, les Bianconeri compteraient bien en profiter.

Erling Haaland, le digne héritier de Cristiano Ronaldo à la Juve ?