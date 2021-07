Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé attend un geste très fort du Real Madrid !

Publié le 16 juillet 2021 à 15h30 par Arthur Montagne

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé n'a toujours pas tranché pour sa prolongation de contrat. Mais visiblement, l'attaquant français espère que le Real Madrid va prochainement passer à l'action pour le recruter dans les prochains jours, avant que la saison du PSG ne reprenne.

Bien que le Paris Saint-Germain se soit bien renforcé depuis l'ouverture du mercato, le très gros dossier de l'été n'est pas encore réglé. En effet, Kylian Mbappé dont le contrat s'achève en juin 2022, n'a toujours pas officiellement tranché pour son avenir. Au début du mois de juin, Nasser Al-Khelaïfi se montrait toutefois confiant dans ce dossier : « Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. Je ne donne jamais de détails dans les médias sur des négociations en cours. Tout ce que je peux dire est que ça avance bien. J'espère qu'on trouvera un terrain d'entente (...) Où peut-il aller ? Quels clubs, en termes d'ambition et de projet, peuvent aujourd'hui rivaliser avec le PSG ? » Et pourtant, en interne la situation est beaucoup plus compliquée puisque le Champion du monde ne serait pas encore décidé à prolonger son contrat au PSG, et il attendrait même un signe du Real Madrid.

Mbappé espère que le Real Madrid va s'activer