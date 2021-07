Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Tout est relancé pour cet indésirable de Puel !

Publié le 16 juillet 2021 à 14h10 par G.d.S.S.

Arrivé au terme de son contrat avec l’ASSE, Romain Hamouma dispose de nombreux prétendants sur le marché. Et un promu de Ligue 1 vient d’entrer dans la danse pour l’ancien attaquant de Claude Puel…

Après avoir porté pendant neuf ans les couleurs de l’ASSE, Romain Hamouma (34 ans) est arrivé au terme de son contrat avec les Verts fin juin et n’a pas été prolongé par Claude Puel. L’attaquant français est donc libre de tout engagement, et son nom a été évoqué avec insistance du côté de l’OGC Nice où il retrouverait Christophe Galtier, même si aucune proposition n’a encore été formulée par les Aiglons à Hamouma comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Et un autre courtisan débarque sur l’ancien joueur de l’ASSE…

Belle offre de l’ESTAC à Hamouma ?