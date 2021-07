Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a lâché une énorme réponse au Real Madrid pour Mbappé !

Publié le 16 juillet 2021 à 12h15 par A.M.

Cet été, le Real Madrid souhaite recruter Kylian Mbappé dont le contrat au PSG s'achève en juin 2022. Mais les Parisiens ne semblent pas décidés à négocier.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 au PSG, Kylian Mbappé ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir. Pour le moment, il n'a toujours pas prolongé son bail ce qui jette un énorme froid sur son futur puisqu'il sera libre dans un an. Et en coulisses, le Real Madrid continue son forcing pour tenter de recruter le Champion du monde. Mais malgré la situation contractuelle de l'ancien Monégasque, le PSG est toujours catégorique.

La réponse catégorique du PSG pour Mbappé