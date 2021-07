Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La décision retentissante du Real Madrid pour Kylian Mbappé !

Publié le 16 juillet 2021 à 7h45 par A.D.

Alors qu'il aurait très bien géré ses finances pendant la crise, le Real Madrid aurait les moyens de s'attaquer à Kylian Mbappé cet été. Toutefois, Florentino Pérez préférerait patienter et s'offrir les services de l'attaquant du PSG à l'été 2022, lorsqu'il sera libre de tout contrat.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG dès cet été s'il n'étend pas son bail très vite. Pour ne pas voir son numéro 7 quitter le club gratuitement dans un an, Leonardo pourrait se résoudre à le vendre lors de ce mercato estival. Conscient de la situation contractuelle de Kylian Mbappé, le Real Madrid serait à l'affût. D'autant qu'il aurait les ressources nécessaires pour boucler une recrue galactique cet été d'après AS . Toutefois, Florentino Pérez préférerait recruter Kylian Mbappé librement et gratuitement à l'été 2022.

Le Real Madrid veut réaliser un coup à 0€ avec Kylian Mbappé