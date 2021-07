Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé va jouer un sale tour à Leonardo !

Publié le 16 juillet 2021 à 9h15 par A.M.

Alors qu'il n'a toujours pas prolongé son bail au PSG, Kylian Mbappé serait prêt à accepter l'offre du Real Madrid dès le mois de janvier afin de s'y engager libre.

Toujours en vacances après l'élimination de l'équipe de France en huitième de finale de l'Euro, Kylian Mbappé reprendra l'entraînement avec le PSG dans une dizaine de jours. Un évènement très attendu puisque l'avenir de l'attaquant français est au cœur des préoccupations. En effet, le contrat de Kylian Mbappé s'achève en juin 2022 et tant qu'il ne prolonge pas, le risque de le voir partir libre dans un an prend de l'ampleur. D'autant plus qu'il serait déjà prêt à accepter l'offre du Real Madrid.

Une signature au Real dès le mois de janvier ?