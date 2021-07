Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Hamouma, Kluivert, Boga, Lemina… Le point complet du l’OGC Nice !

Publié le 15 juillet 2021 à 12h11 par Alexis Bernard mis à jour le 15 juillet 2021 à 12h20

Le mercato de l’OGC Nice s’accélère et les dossiers sont nombreux. Le 10 Sport fait le point sur chaque piste chaude des Aiglons.

Pas encore d’offre pour Hamouma

Libre de tout contrat, Romain Hamouma est un garçon très courtisé depuis plusieurs mois. Pour autant, le Français de 31 ans n’a pas encore pris de décision sur son avenir. Notamment parce qu’il n’a pas encore reçu toutes les offres attendues. Notamment celle de l’OGC Nice… En effet, si les Aiglons sont effectivement intéressés par l’ancien stéphanois, ils n’ont pas encore transmis de proposition de contrat.

Boga : Nice peut mettre 15 M€

Comme révélé par le10sport.com, l’OGC Nice et le frère de Jérémie Boga se sont vus le week-end dernier. Un rendez-vous avec l’agent du milieu de terrain de Sassuolo juste avant celui de l’OM… Pour l’heure, les positions sont claires. Sassuolo réclame beaucoup d’argent et aucun club (Atalanta, OM, Lille, Lyon ou Nice) ne sont pour le moment capable de s’aligner sur un transfert et un contrat pour le joueur. D’après nos sources, Nice peut aller jusqu’à 15 millions d’euros pour le transfert, pas plus.

Lemina : Une offre et des discussions

Le 10 Sport vous a livré l’information ces derniers jours : Nice a transmis une offre de 4 millions d’euros pour Mario Lemina. Christophe Galtier veut un profil d’expérience, avec une dimension physique (pas étonnant de voir le nom de Steven N’Zonzi également cité, c’est parfaitement le type de joueur recherché. Même si le10sport.com n’a pas encore eu confirmation de la piste N’Zonzi, évoquée en Italie). Où en est le dossier Lemina ? Ça continue de discuter, aussi bien avec Southampton qu’avec le joueur. Il reste encore du chemin à parcourir dans ce dossier, le week-end devrait être décisif.

Après Stengs, Kluivert s'approche…

Nice a finalisé l’arrivée de Calvin Stengs. Et Mino Raiola, qui entretient d’excellentes relations avec les dirigeants niçois comme les décideurs d’Ineos, devrait faire coup double. Justin Kluivert, placé sur la liste des départs à l’AS Rome, est en effet proche d’une arrivée à Nice. Les modalités de l’opération sont en cours de discussions, aucun accord n'a encore été trouvé entre les clubs mais Raiola pousse ouvertement pour Nice.