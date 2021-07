Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dénouement imminent pour le feuilleton Kurzawa ?

Publié le 16 juillet 2021 à 16h45 par La rédaction

Alors que Layvin Kurzawa est ciblé par Galatasaray, le club turc aurait l’intention de boucler au plus vite l’arrivée du joueur du PSG dans son effectif.

Un second départ pourrait prochainement intervenir du côté du PSG. En effet, après celui de Mitchel Bakker, c’est Layvin Kurzawa qui pourrait très bientôt quitter le club de la capitale afin de prendre la direction de Galatasaray. Le président du club turc a d’ailleurs lui-même confirmé ce vendredi son intérêt à l’égard de l’international français du PSG. Et visiblement, le dossier pourrait se boucler bien plus rapidement que prévu…

La visite médicale serait déjà envisagée !