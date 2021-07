Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann donne du fil à retordre à Laporta !

Publié le 16 juillet 2021 à 20h30 par Amadou Diawara

Déterminé à prolonger le contrat de Lionel Messi, Joan Laporta est dans l'obligation de se débarrasser d'Antoine Griezmann, qui dispose d'un salaire XXL. Pour se faire, le président du Barça serait actuellement en contact avec l'Atlético pour boucler un échange entre son numéro 7 et Saul Niguez. De son côté, Antoine Griezmann semble ouvert à un départ chez les Colchoneros et il serait même prêt à baisser son salaire pour faire son retour à Madrid. Toutefois, il n'envisagerait pas de renoncer à sa paie différée à cause de la crise liée au coronavirus à Barcelone.

En fin de contrat depuis le 1er juillet, Lionel Messi est actuellement sans club, mais devrait très bientôt faire son retour avec le FC Barcelone. En effet, La Pulga aurait trouvé un accord de principe avec le Barça pour un engagement de cinq saisons. Conscient des problèmes financiers de son club, l'international argentin aurait accepté de différer sa paie sur cinq ans, bien qu'il ne devrait jouer que jusqu'au 30 juin 2023 à Barcelone. Malgré cet accord trouvé, Joan Laporta est toujours dans l'embarras concernant Lionel Messi. En effet, le président du FC Barcelone est contraint d'alléger sa masse salariale pour respecter le plafond financier imposé par la Liga et pouvoir utiliser La Pulga lors de l'exercice 2021-2022. Et pour remplir cette mission, Joan Laporta aurait la nécessité de se débarrasser d'Antoine Griezmann.

Griezmann est prêt à faire un énorme geste pour l'Atlético, mais...

Pour se séparer d'Antoine Griezmann cet été, Joan Laporta serait actuellement en contact avec l'Atlético. En effet, le patron du Barça négocierait un échange entre son numéro 7 et Saul Niguez avec les Colchoneros . Toutefois, les négociations auraient du mal à aboutir. Si les deux joueurs seraient prêts à croiser leur chemin, les clubs, eux, auraient des difficultés à s'entendre sur les modalités. En effet, le FC Barcelone voudrait récupérer 15-20M€ en contrepartie selon Sport.es , tandis que l'Atlético ne souhaiterait pas lâcher d'argent et privilégierait l'inclusion d'un autre joueur dans la transaction. Pour remédier à cette divergence d'opinion, Joan Laporta aurait suggéré de remplacer Saul Niguez par Joao Felix. Toutefois, à en croire la Cuatro , Diego Simeone n'aurait pas du tout l'intention de se séparer de sa pépite portugaise de 21 ans, la considérant comme intransférable. Mais qu'en pense Antoine Griezmann dans tout ça ?

... ne fera aucun cadeau au FC Barcelone !