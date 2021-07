Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann au coeur d'une toute nouvelle opération colossale ?

Publié le 15 juillet 2021 à 23h00 par A.D.

Contraint de se débarrasser d'Antoine Griezmann pour avoir les moyens de prolonger Lionel Messi, Joan Laporta négocierait un échange entre Saul Niguez et son numéro 7 avec l'Atlético. Alors que ce dossier serait difficile à boucler, le président du FC Barcelone aurait proposé d'insérer Joao Felix dans la transaction en lieu et place de Saul Niguez.

Déterminé à prolonger Lionel Messi, le FC Barcelone serait dans l'obligation de sacrifier Antoine Griezmann pour se donner les moyens de ses ambitions. Dans cette optique, Joan Laporta négocierait actuellement un échange entre le Français et Saul Niguez avec l'Atlético. Mais alors qu'il aurait du mal à s'entendre avec les Colchoneros sur les modalités de l'opération, le président du Barça voudrait désormais négocier un troc entre Antoine Griezmann et Joao Felix.

Laporta voudrait boucler un échange Griezmann-Felix