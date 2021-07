Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Griezmann influencé par... Luis Suarez ?

Publié le 16 juillet 2021 à 20h00 par A.D.

Alors qu'il ne voudrait pas revivre un scénario à la Luis Suarez, transféré pour seulement 7M€ à l'Atlético, le Barça ne compterait en aucun cas brader Antoine Griezmann cet été. De son côté, le champion du monde français serait prêt à tout pour retrouver les Colchoneros, et même à revoir ses exigences salariales à la baisse.

Fortement handicapé par la crise liée au coronavirus et bloqué par le plafond salarial imposé par la Liga, le FC Barcelone aurait la nécessité de se séparer d'Antoine Griezmann pour prolonger Lionel Messi. Pour mettre toutes les chances de son côté, Joan Laporta serait déjà en contact avec l'Atlético et négocierait un échange avec Saul Niguez. Toutefois, les deux parties ne parviendraient pas à se mettre d'accord, car le président du FC Barcelone voudrait récupérer 15-20M€ en contrepartie, tandis que les Colchoneros n'auraient pas l'intention de lâcher du cash. Dans cette optique, le Barça aurait soumis l'idée de remplacer Saul Niguez par Joao Felix, mais là encore, Diego Simeone ne serait pas d'accord, car il estimerait que son numéro 7 est intransférable. De son coté, Joan Laporta ne voudrait pas plier non plus.

Laporta ne veut pas répéter l'erreur Luis Suarez avec Griezmann