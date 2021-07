Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme annonce sur l'avenir d'Harry Kane !

Publié le 16 juillet 2021 à 19h15 par La rédaction mis à jour le 16 juillet 2021 à 19h18

Meilleur buteur et meilleur passeur de Premier League la saison dernière, Harry Kane affole le mercato. Le PSG est notamment annoncé sur ses traces, mais Nuno Espírito Santo, le nouvel entraîneur de Tottenham, ne semble pas disposéà le laisser partir.

Quand est-ce que Leonardo s’arrêtera ? Depuis le début du mercato, le directeur sportif du PSG multiplie les pistes, et avec succès. Mais sur le plan offensif, pas encore de renfort à mettre à disposition de Mauricio Pochettino. Ce n’est peut-être qu’une question de temps car le PSG continuerait de garder un œil sur Harry Kane, l’attaquant de Tottenham, notamment en cas de départ de Kylian Mbappé. Mais le capitaine de l’Angleterre a un coût. Et surtout un entraîneur qui ne veut pas le lâcher…

« Harry est notre joueur »