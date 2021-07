Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le départ d'un renfort estival de Longoria déjà acté ?

Publié le 16 juillet 2021 à 18h30 par B.C.

Après six mois du côté de l’OGC Nice, William Saliba évoluera sous les couleurs de l’OM cette saison. Pablo Longoria est en effet parvenu à trouver un accord avec Arsenal pour le prêt du défenseur, qui ne contiendra pas d’option d’achat malgré certaines rumeurs. Il faut dire qu’à Londres, on compte pleinement sur l’ancien de l’ASSE pour les années à venir…

C’est désormais officiel, William Saliba évoluera à l’Olympique de Marseille cette saison. Après six mois réalisés à l’OGC Nice, le défenseur de 20 ans va donc découvrir un nouveau club en Ligue 1 sous la forme d’un prêt, sans option d’achat. Arsenal semble donc compter sur le Français, alors que ce dernier n’a toujours pas disputé le moindre match avec l’équipe londonienne, qui avait déboursé 30M€ pour s’attacher ses services à l’été 2019. De quoi s’interroger sur la confiance accordée à William Saliba, mais ce dernier n’aurait aucun doute à se faire concernant son avenir à Arsenal.

Une prolongation de Saliba… à Arsenal ?