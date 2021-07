Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Luan Peres s’enflamme pour son arrivée à Marseille !

Publié le 16 juillet 2021 à 19h10 par La rédaction

Arrivé cette semaine à Marseille, Luan Peres s’est exprimé pour la première fois depuis son départ de Santos sur sa signature à l’OM.

Nouvelle semaine mouvementée pour Pablo Longoria sur le marché des transferts ! Après un peu plus d’un mois de mercato, l’OM a déjà bouclé huit recrues parmi lesquelles on retrouve Luan Peres, arrivé de Santos. Le défenseur brésilien va connaître sa seconde expérience en Europe avec un entraîneur qu’il connaît très bien puisque Jorge Sampaoli l’a eu sous ses ordres au Brésil. Et pour ses premiers mots depuis son arrivée à Marseille, Luan Peres s’est réjoui de sa signature à l’OM.

« C'est un club énorme et je suis prêt à relever le défi »