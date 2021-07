Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le feuilleton David Luiz sur le point d’être acté ?

Publié le 16 juillet 2021 à 18h15 par La rédaction

Annoncé avec insistance du côté de l’OM au début du mercato, David Luiz serait sur le point de s’engager deux ans avec l’Adana Demirspor, en Turquie.

Déjà renforcé de huit recrues, l’OM est loin d’avoir fini son mercato. Pablo Longoria est sur tous les fronts et Jorge Sampaoli espère bien pouvoir compter sur d’autres renforts. Malgré les trois défenseurs centraux recrutés (Leonardo Balerdi, Luan Peres et William Saliba), le dossier David Luiz n’est pas refermé pour autant comme vous l’a annoncé en exclusivité le10sport.com. Mais à ce jour, l’ancien défenseur du PSG semble plus proche de la Turquie que de Marseille…

David Luiz serait proche de signer en Turquie