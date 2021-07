Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Diego Costa en approche ? La réponse !

Publié le 16 juillet 2021 à 16h10 par La rédaction

Alors que l’OM réalise un mercato estival très actif, Pablo Longoria chercherait à recruter un attaquant de pointe fiable. Si la piste de Diego Costa aurait été évoquée du côté de l’OM, le club olympien ne serait finalement pas intéressé par l’Espagnol.

Pablo Longoria est actif sur ce mercato estival et construit peu à peu un solide effectif marseillais pour Jorge Sampaoli en vue de la saison prochaine. Après la récente officialisation de William Saliba, l’OM serait toujours en quête de renforts et notamment en attaque. Alors que la situation de Dario Benedetto est encore floue à l’OM, Pablo Longoria pourrait faire venir un numéro 9 pour épauler Arkadiusz Milik. Si la récente piste de Diego Costa a été évoquée, l’OM ne serait finalement pas dans la course pour récupérer l’Espagnol.

L’OM n’est pas intéressé pour Diego Costa

En effet, d’après les informations de Fabrizio Romano, l’OM ne serait pas intéressé à l’idée de signer Diego Costa. Le club olympien et Pablo Longoria chercheraient des options pour le poste d’attaquant, mais n’auraient jusque-là jamais discuté avec Diego Costa et son entourage. La piste de l’attaquant espagnol libre de tout contrat semble donc s’éloigner de l’OM, qui devrait donc continuer son chantier pour trouver un numéro 9 intéressant sur le marché des transferts.