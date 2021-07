Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tente un énorme coup avec un grand buteur !

Publié le 16 juillet 2021 à 13h10 par A.M.

Toujours à l'affût sur le marché pour renforcer son secteur offensif, l'OM aurait pris des renseignements sur Diego Costa, libre de tout contrat depuis son départ de l'Atlético de Madrid.

Cet été, le plus joli coup de l'OM sera peut-être Arkadiusz Milik. En effet, longtemps annoncé sur le départ, l'attaquant polonais devrait finalement rester à Marseille et sera l'un des principaux atouts du club phocéen la saison prochaine. Malgré tout, cela n'empêche pas Pablo Longoria de rester à l'affût sur le marché afin de renforcer ce secteur de jeu. Kevin Gameiro est passé tout proche de rejoindre l'OM, avant de faire machine arrière, tandis que Dario Benedetto ne semble plus en odeur de sainteté et n'entre pas totalement dans les plans de Jorge Sampaoli.

L'OM se renseigne sur Diego Costa

Et l'OM pourrait bien tenter un autre coup avec un joueur libre. En effet, selon les informations d'Alfredo Pedulla, le club phocéen aurait pris des renseignements sur la situation de Diego Costa, libre de tout contrat depuis son départ de l'Atlético de Madrid en janvier dernier. D'abord annoncé proche de Besiktas, l'ancien attaquant de Chelsea n'a finalement pas rejoint le club turc et cherche un nouveau défi. Ce n'est pas la première fois que l'OM s'intéresse à Diego Costa puisque Jacques-Henri Eyraud avait reconnu que le club phocéen avait tenté sa chance. Reste désormais à savoir si cette fois-ci, ce dossier aboutira