Mercato - PSG : Moise Kean doit se faire une raison pour son avenir…

Publié le 16 juillet 2021 à 16h30 par H.G.

Alors que Moise Kean souhaiterait absolument retourner au PSG la saison prochaine, tout indique que l’international italien risque de devoir tirer un trait sur cette possibilité.

Arrivé l’été dernier dans le cadre d’un prêt en provenance d’Everton, Moise Kean a été l'auteur de performances très séduisantes au cours de cette saison 2020/2021 au Paris Saint-Germain. En effet, aussi bien aligné en pointe que sur un côté, l’ancien joueur de la Juventus a su rendre de nombreux services au club de la capitale lors d’une année où Mauro Icardi fut très loin de son niveau habituel. De ce fait, sous le charme de la Paris et de son équipe, Moise Kean aurait aimé que le PSG l’accueille de nouveau la saison prochaine. C’était également l’intention de Leonardo, qui voulait négocier un nouveau prêt avec option d’achat.

Moise Kean s’impatiente et a toutes les raisons de s’inquiéter !