Mercato - PSG : Leonardo va blinder une nouvelle pépite de Pochettino !

Publié le 16 juillet 2021 à 12h45 par H.G.

Si le poste de gardien est déjà très bien fourni au PSG, cela ne va pas empêcher Leonardo de sécuriser l’avenir d’un jeune issu du centre de formation parisien dans ce secteur.

S’il y a bien un secteur très fourni au Paris Saint-Germain, c’est celui du gardien de but ! Et pour cause, le club de la capitale possède actuellement Keylor Navas, Sergio Rico, Alexandre Letellier, Gianluigi Donnarumma, Alphonse Areola, Marcin Bulka, Denis Franchi, Garissone Innocent et Lucas Lavalée. Soit pas moins de neuf gardiens sous contrat professionnel en l’état, même si certains à l’image d’Alphonse Areola et de Sergio Rico sont poussés vers la sortie par le PSG. Mais visiblement, cela n’est pas suffisant pour le club de la capitale…

Mathyas Randriamamy va signer son premier contrat professionnel