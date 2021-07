Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sait à quoi s’en tenir pour Moise Kean !

Publié le 13 juillet 2021 à 19h10 par T.M.

Séduit par la saison de Moise Kean, le PSG tente de faire revenir l’Italien. Toutefois, la nomination de Rafael Benitez sur le banc des Toffees semble visiblement compliquer la tâche de Leonardo.

L’été dernier, Leonardo était parti chercher Moise Kean à Everton, lui qui était en grande difficulté en Premier League. Un choix payant puisque l’Italien a réalisé une très bonne saison. De quoi également convaincre la direction du PSG de le conserver plus longtemps que son prêt. Ainsi, cela fait maintenant plusieurs semaines que le club de la capitale négocie avec les Toffees, mais en l’absence d’option d’achat, cela s’avère très compliqué. Et bien que Kean souhaite revenir au PSG comme le10sport.com vous l’a révélé, Everton et Rafael Benitez se montrent très durs en affaire.

Benitez vient contrarier les plans de Leonardo !