Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta sauvé par Mendes pour ce nouveau deal avec Griezmann ?

Publié le 16 juillet 2021 à 0h30 par A.D.

Alors que l'échange entre Antoine Griezmann et Saul Niguez serait compliqué à boucler, Joan Laporta aurait proposé de remplacer le milieu de l'Atlético par Joao Felix. Et pour finaliser le troc entre son numéro 7 et l'attaquant portugais, le président du FC Barcelone pourrait se servir de sa relation étroite avec Jorge Mendes.

Désireux de prolonger Lionel Messi, Joan Laporta aurait la nécessité de se débarrasser d'Antoine Griezmann. Pour mettre toutes les chances de son côté, le président du FC Barcelone négocierait actuellement avec l'Atlético, l'ancien club du Français. Lors des discussions Joan Laporta aurait évoqué un échange entre Antoine Griezmann et Saul Niguez. Toutefois, il aurait du mal à s'entendre avec les Colchoneros de Diego Simeone pour ce deal XXL. Dans cette optique, Joan Laporta aurait proposé d'insérer plutôt Joao Felix dans la transaction. Et pour réussir ce coup colossal, le nouveau patron du Barça pourrait compter sur Jorge Mendes.

Jorge Mendes pourrait débloquer l'opération Griezmann-Felix