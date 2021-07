Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La succession de Varane fixée à 80M€ ?

Publié le 16 juillet 2021 à 22h00 par B.C.

Alors que le Real Madrid s’intéresserait à Jules Koundé en cas de départ de Raphaël Varane, le FC Séville se montrerait intraitable concernant le jeune international français.

Après Sergio Ramos, c’est un autre cadre du Real Madrid qui pourrait quitter la capitale espagnole cet été. En effet, Raphaël Varane semble encore loin d’une prolongation et pourrait faire ses valises dès ce mercato estival. Un autre départ en défense centrale qui pourrait obliger Florentino Pérez à passer à l’action pour se renforcer dans ce secteur de jeu. D’après la presse espagnole, Jules Koundé serait notamment apprécié par la direction, et l’intérêt serait réciproque puisqu’ OK Diario explique ce vendredi que l’international français ferait du Real Madrid sa priorité en cas de départ cet été, mais le FC Séville pourrait compliquer ce dossier.

Pour Koundé, c’est bien 80M€