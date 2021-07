Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une opération colossale avec Griezmann déjà compromise ?

Publié le 16 juillet 2021 à 22h30 par La rédaction

Alors que le nom de Saúl Niguez est évoqué pour un échange avec Antoine Griezmann, le FC Barcelone serait également sous le charme de Joao Félix. Mais le Portugais devrait obligatoirement baisser son salaire s’il voulait rejoindre la Catalogne.

L'échange entre Saúl Niguez et Antoine Griezmann gagne en crédibilité de jour en jour. Le FC Barcelone a considérablement besoin d’alléger sa masse salariale, et un départ du Français serait l’idéal pour reconstruire l’effectif Blaugrana autour d’un homme : Lionel Messi. Mais les négociations seraient loin d’être terminées. En cédant Griezmann, le Barça souhaiterait obtenir une compensation financière en plus de Saúl Niguez. Pour débloquer la situation, Joan Laporta serait disposé à remplacer le milieu de l'Atlético par Joao Félix, mais cet échange semble impossible à tous les niveaux.

Joao Félix devrait baisser son salaire pour rejoindre le Barça