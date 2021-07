Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une réunion programmée pour cette opération colossale ?

Publié le 16 juillet 2021 à 10h00 par La rédaction

Le FC Barcelone et Joan Laporta seraient proches de trouver pour un accord pour échanger Antoine Griezmann à l’Atlético de Madrid contre Saúl Niguez. Pour ce faire, les dirigeants catalans devraient bien rencontrer les représentants du joueur espagnol, ce samedi.

Alors que le FC Barcelone devrait dans les jours à venir officialiser la prolongation de Lionel Messi, Joan Laporta aurait tout de même besoin d’alléger la masse salariale du club. Pour cela, le président barcelonais avance dans le dossier Antoine Griezmann, en vue d’un échange avec l’Atlético de Madrid. Le tricolore sous contrat jusqu’en 2024 avec le FC Barcelone pourrait faire ses valises en Catalogne et rejoindre son ancien club où il s’est révélé aux yeux du monde. Joan Laporta a ciblé dans l’opération le milieu de terrain espagnol Saúl Niguez, et devrait bientôt rencontrer les représentants du joueur.

Une réunion attendue samedi entre le Barça et Saul