Mercato - Barcelone : Une issue imminente pour cette opération colossale avec Griezmann ?

Publié le 15 juillet 2021 à 20h10 par H.G.

Alors que le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid discuteraient d’un échange entre Antoine Griezmann et Saúl Niguez, rien ne serait encore imminent.

En proie à de gros soucis sur le plan financier, le FC Barcelone doit vendre au plus vite afin de boucler définitivement la prolongation de Lionel Messi. Dans cette optique, le club catalan souhaiterait se séparer d’Antoine Griezmann afin de se délester et ses conséquents émoluments et ainsi réduire sa masse salariale. En ce sens, le Barça discuterait avec l’Atlético de Madrid au sujet des contours d’un échange entre l’international français et Saúl Niguez, lui qui souhaiterait quitter l’écurie entrainée par Diego Simeone.

L’optimisme règne, mais il va falloir faire preuve de patience