Mercato - Real Madrid : Ça se précise pour Raphaël Varane !

Publié le 16 juillet 2021 à 13h00 par H.G.

Alors qu’il souhaiterait quitter le Real Madrid, la possibilité que Raphaël Varane rejoigne Manchester United prendrait de plus en plus d’ampleur.

À un an de la fin de son contrat au Real Madrid et après dix saisons passées dans la capitale espagnole, Raphaël Varane aurait l’intention de relever un nouveau challenge dès cet été. Considérant avoir maintenant fait le tour de la question chez les Merengue, l’international français souhaiterait rejoindre un nouveau club, et c’est visiblement la Premier League qui aurait ses faveurs. Ainsi, Manchester United est annoncé avec insistance sur les traces du Champion du monde 2018 et serait même sur le point de trouver un accord contractuel avec lui comme l’a annoncé RMC Sport ce jeudi.

Raphaël Varane prend bien le chemin de Manchester United