Mercato - Officiel : José Fonte prolonge au LOSC !

Publié le 16 juillet 2021 à 18h36 par La rédaction mis à jour le 16 juillet 2021 à 18h38

Arrivant à la fin de son contrat avec le LOSC, José Fonte a prolongé son bail d’une saison avec le club nordiste.