Mercato - OM : Longoria tente un gros coup avec Benedetto !

Publié le 16 juillet 2021 à 22h10 par B.C.

Alors que Jorge Sampaoli ne compterait pas sur Dario Benedetto, l’OM souhaiterait échanger l’attaquant argentin avec Cristan Pavon.

Très actif dans ce début de mercato estival, l’OM a déjà bouclé huit renforts, à savoir Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Cengiz Under, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Luan Peres et William Saliba. Et ce n’est pas terminé. Pablo Longoria avait indiqué attendre onze nouvelles recrues cet été, ce qui laisse supposer que trois nouveaux joueurs au minimum devraient prochainement débarquer à Marseille, et c’est en Argentine que le président de l’OM pourrait trouver son bonheur. Depuis plusieurs semaines, le club phocéen discute en effet avec Boca Juniors pour Cristian Pavon. L’attaquant de 25 ans serait très apprécié par Jorge Sampaoli, et la presse argentine annonce ce vendredi un rapprochement entre les deux écuries. Cependant, un doute persiste sur la forme de l’opération.

Un échange Benedetto/Pavon ?