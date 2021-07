Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Dénouement imminent dans le feuilleton Varane ?

Publié le 17 juillet 2021 à 9h30 par H.G.

Alors que Raphaël Varane souhaiterait quitter le Real Madrid, l’international français pourrait très prochainement prendre la direction de Manchester United.

Après dix saisons passées au Real Madrid, l’aventure de Raphaël Varane dans la capitale espagnole pourrait prochainement arriver à son terme. En effet, l’international français considérerait avoir fait le tour de la question chez les Merengue , un club au sein duquel il a déjà tout gagné. Il souhaiterait donc s’en aller cet été, à un an du terme de son contrat, et c’est plus jamais que la piste Manchester United qui tient la corde pour son avenir. Et visiblement, tandis qu’un accord contractuel serait tout proche d’être trouvé entre les Red Devils et Raphaël Varane, le dénouement du dossier pourrait bien être imminent.

Toutes les parties sont optimistes pour Raphaël Varane à Manchester United