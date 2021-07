Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce joueur d'Ancelotti a tranché pour son avenir !

Publié le 17 juillet 2021 à 7h30 par A.D.

Comme il l'a annoncé lui-même, Dani Ceballos veut rester au Real Madrid et gagner sa place auprès de Carlo Ancelotti. De son côté, Florentino Pérez, le président merengue, n'aurait pas encore fait son choix concernant l'ancien d'Arsenal.

Prêté lors des deux dernières saisons à Arsenal, Dani Ceballos fait son retour au Real Madrid, mais jusqu'à quand ? Alors qu'il n'a jamais eu sa chance dans le club merengue, le milieu de terrain espagnol a affiché clairement son désir de jouer sous la houlette de Carlo Ancelotti cette saison. « Cela dépendra de mes performances, de mon état de forme et de la discussion que nous aurons en attendant de savoir ce qu'il attend de moi. […] C'est clair, j'aimerais jouer pour le Real Madrid. Mais il faut savoir ce que veut l'entraîneur et il faut être objectif. Mais mon intention est de jouer l'année prochaine au Real Madrid. Je n'ai jamais regretté d'avoir signé pour ce club, c'est ce que tout joueur voudrait parce que vous savez qu'ils regardent les meilleurs footballeurs du monde. J'ai toujours voulu faire des choses importantes dans ce club et je vais me battre pour cela » , a confié Dani Ceballos lors d'un entretien accordé à AS dernièrement.

