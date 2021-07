Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a un grand rêve avec Antoine Griezmann !

Publié le 17 juillet 2021 à 5h30 par T.M.

Cet été, Antoine Griezmann pourrait donc retrouver l’Atlético de Madrid. Et à cette occasion, Joan Laporta pourrait bien en profiter pour réaliser l’un de ses désirs.

Après deux ans au FC Barcelone, Antoine Griezmann s’apprêterait à faire ses valises. En effet, alors que le club catalan doit réduire sa masse salariale, le Français fait partie de ces joueurs poussés au départ. Et une porte de sortie semble se confirmer pour le numéro 7 de Ronald Koeman : l’Atlético de Madrid. Parti des Colchoneros en 2019, Griezmann pourrait ainsi retrouver la capitale espagnole et l’effectif de Diego Simeone. Une opération qui pourrait voir Saul Niguez faire le chemin inverse et rejoindre le Barça, mais d’autres joueurs sont évoqués pour prendre part à cet échange.

Le rêve Joao Felix !