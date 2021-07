Foot - Mercato - PSG

Mercato - Barcelone : Messi, recrutement… Joan Laporta met les choses au clair !

Publié le 16 juillet 2021 à 9h00 par H.G.

Alors que le recrutement du FC Barcelone est actuellement paralysé et que Lionel Messi n’a toujours pas prolongé son contrat, Joan Laporta a tenu à afficher toute sa sérénité.

Dans l’embarras sur le plan économique, le FC Barcelone est actuellement dos au mur. Et pour cause, en raison de sa masse salariale colossale, le club catalan est tout simplement dans l’incapacité d’enregistrer la prolongation de Lionel Messi, ni même les premières recrues de son mercato estival 2021. Ainsi, la suite du recrutement barcelonais est paralysée et dépend uniquement des futures ventes que le Barça réalisera, chose qui serait actuellement son objectif numéro un. Mais malgré un contexte des plus délicats, Joan Laporta refuse de s’alarmer.

« C’est un mercato spécial et il faut de la patience »