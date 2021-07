Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est en attente pour ce joueur du Barça...

Publié le 16 juillet 2021 à 0h45 par La rédaction

Une année, et s’en va. Arrivé l’été dernier à Barcelone, Miralem Pjanic pourrait déjà partir. Seulement, son salaire poserait problème dans les négociations avec les clubs italiens qui le suivent.

Devenu indésirable au FC Barcelone, Miralem Pjanic est déjà sur la liste des transferts. L’international bosniaque n’a plus qu’à se trouver un club après seulement une année en Catalogne… Comme révélé par le10sport.com, le PSG et Chelsea ont été sondés pour accueillir Pjanic, mais sans succès pour le moment. Mais le milieu de terrain souhaiterait revenir en Italie et aurait déjà trois offres de prêt : la Roma, la Juve et l’Inter Milan. Encore faut-il s’accorder sur son salaire. Car à Barcelone, c’est ce qui pose problème.

Pjanic bloque la prolongation de Messi