Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces grandes précisions sur le futur contrat de Messi !

Publié le 15 juillet 2021 à 21h30 par Th.B.

Alors que les positions entre le FC Barcelone et le clan Lionel Messi se rapprocheraient pour un nouveau contrat, les chiffres du bail en question pourraient bien avoir déjà été dévoilés.

Le FC Barcelone serait susceptible de boucler l’opération Lionel Messi dans les prochaines semaines. C’est en effet ce que Goal a assuré ces dernières heures. Un contrat pour les cinq prochaines années serait sur le point d’être signé, mais il manquerait certains détails à boucler avant de finaliser cette opération. En attendant, Joan Laporta a été interrogé ce jeudi a et a laissé le doute planer quand au renouvellement du contrat expiré le 30 juin dernier de Lionel Messi. Le président du FC Barcelone a confié que tout allait bien sans pour autant confirmer la rumeur selon laquelle un accord pour un nouveau contrat avait été trouvé.

Les contours du contrat de Messi révélés ?