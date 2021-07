Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta face à un énorme problème cet été !

Publié le 17 juillet 2021 à 10h00 par La rédaction

Le FC Barcelone souhaiterait se débarrasser de ses nombreux indésirables. Pour autant, cela semble loin d'être une partie de plaisir pour Joan Laporta, notamment pour Samuel Umtiti et Miralem Pjanic.

Après un début de mercato ambitieux avec les recrutements d'Eric Garcia, Sergio Agüero, Emerson Royal et Memphis Depay, le Barça a désormais des difficultés pour vendre. Face à ses nombreux problèmes financiers, le club culé n'arriverait pas à finaliser la prolongation de Lionel Messi, priorité de Joan Laporta. Alors que des indésirables seraient poussés vers la sortie chez les Blaugrana , certains d'entre eux ne compteraient pas rendre la tâche facile au FC Barcelone...

Pjanic et Umtiti ne voudraient pas résilier