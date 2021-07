Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau rebondissement dans le feuilleton Griezmann ?

Publié le 17 juillet 2021 à 8h30 par B.C.

Alors que le FC Barcelone cherche à se séparer d’Antoine Griezmann, l’Atlético de Madrid reste à l’affût. Depuis plusieurs jours, la presse espagnole évoque un échange mis en place par les deux clubs entre l’international français et Saúl Niguez, mais les discussions peinent à avancer.

Contraint de se séparer de plusieurs éléments pour renflouer ses caisses et acter la prolongation de Lionel Messi, le FC Barcelone s’active pour parvenir à ses fins. Antoine Griezmann est le premier concerné par la situation et se retrouve poussé vers la sortie, ce qui pourrait précipiter son retour à l’Atlético de Madrid, deux ans après son départ. Les Colchoneros discuteraient en effet avec le Barça d’une opération permettant au Français de retourner dans la capitale espagnole, et l’idée d’un échange avec Saúl Niguez semblait tenir la corde. Cependant, Joan Laporta n’a pas l’intention d’être le grand perdant de l’opération et compterait obtenir une compensation financière en plus des services du milieu de terrain. Un élément qui ralentirait considérablement les négociations.

L’échange Griezmann/Saúl est bloqué