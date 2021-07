Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria a tranché pour Boubacar Kamara !

Publié le 17 juillet 2021 à 8h45 par D.M.

Formé à l'OM, Boubacar Kamara aurait de grandes chances de quitter Marseille cet été. Pablo Longoria réclamerait une somme comprise entre 20 et 25M€ dans ce dossier.

Après s’être montré actif dans le sens des arrivées, Pablo Longoria devrait chercher à dégraisser son effectif. « Construire un effectif, c'est les arrivées, mais aussi les départs. Strootman a été prêté deux ans à Cagliari avec des conditions, pour les autres on attend de voir l'évolution du mercato. Tout le monde connait la situation. Mais l'OM n'est pas un club qui vendra ses joueurs en dessous de leur valeur sur le marché » avait expliqué le président de l’OM le 7 juillet dernier. Le club marseillais va chercher à renflouer ses caisses en tentant notamment de vendre Boubacar Kamara, formé à Marseille et qui bénéficie d’une belle cote sur le marché.

Kamara vers un départ