Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette énorme sortie sur le recrutement de Longoria !

Publié le 17 juillet 2021 à 5h15 par A.M.

Comme prévu, Pablo Longoria réalise un énorme mercato cet été, et cela commence à impressionner du côté de l'OM.

Cet été, l'OM a déjà recruté huit joueurs à savoir Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Cengiz Under, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Luan Peres et William Saliba. Un mercato déjà impressionnant qui permet au club phocéen d'avoir une très belle équipe comme le souligne le technicien marseillais Bernard Rodriguez.

«En dehors du PSG, l'OM présente la meilleure équipe»