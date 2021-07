Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Arabie, Saoudite, PSG... McCourt est encore interpellé pour la vente du club !

Publié le 17 juillet 2021 à 4h15 par A.M.

Ancien défenseur de l'OM, Abdoulaye Meite espère que le club phocéen sera prochainement vendu à l'Arabie Saoudite pour rivaliser avec le PSG.

« Je ne suis pas vendeur. Je suis à l'OM pour très longtemps, si Dieu le veut . » Le message est clair et il est signé Frank McCourt qui rappelait dans les colonnes de L'Equipe qu'il ne souhaitait pas vendre l'OM. Et pourtant, cela ne suffit pas à faire taire les critiques et à pousser certains anciens joueurs à réclamer une vente du club, à l'image d'Abdoulaye Méïté qui a évolué à l'OM entre 2000 et 2006.

«Je veux que ce soit un grand club, qu’il soit vendu à MBS»