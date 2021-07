Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a fait très mal à un club étranger !

Publié le 17 juillet 2021 à 3h45 par A.M.

Alors que l'OM s'est attaché les services de Luan Peres, son départ ne passe pas du côté de Santos.

Luan Peres est l'un des huit joueurs recrutés par l'OM cet été. Et le défenseur brésilien laisse de grands regrets à Santos comme l'expliquait Serginho Chulapa, membre du staff du club brésilien. « Je peux vous dire que sur les réseaux sociaux, les supporters de Santos sont dépités de le voir partir. Beaucoup de journalistes et spécialistes brésiliens expliquent que c’était le meilleur défenseur du championnat brésilien. On espère une très belle surprise pour l’Olympique de Marseille. C’est un gaucher, technique et qui, malgré le fait qu’il soit assez fin et affûté, est costaud. Il a aussi une bonne relance selon les spécialistes du football brésilien », confiait-il au micro de TV Gazeta . Une tendance confirmée par Mohamed Bouhafsi.

Santos ne digère pas le départ de Luan Peres