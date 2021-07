Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une bonne pioche déjà confirmée pour le projet McCourt…

Publié le 16 juillet 2021 à 14h30 par G.d.S.S.

Première recrue du mercato estival à l’OM, Gerson s’est illustré en match amical jeudi soir sous ses nouvelles couleurs. Et à l’image des autres de l’été, le milieu de terrain brésilien aura un rôle capital à jouer au sein du projet McCourt cette saison…

Alors que l’OM ne cesse d’enchainer les recrues depuis le début du mercato estival avec les signatures de Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Cengiz Under, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Luan Peres, Willam Saliba et Gerson, qui avait été le tout premier renfort de l’été, Pablo Longoria n’a pas chômé ces dernières semaines. C’est justement le milieu de terrain brésilien de 24 ans, recruté en provenance de Flamengo pour 25M€, qui s’est illustré jeudi soir en match de préparation contre le Servette Genève (3-0) en inscrivant son premier but avec l’OM. Et Gerson suscite déjà de grands espoirs au sein du projet McCourt.

Gerson, la bonne pioche de l’été ?

Le milieu de terrain brésilien était annoncé depuis un bon moment comme étant la grande priorité de Jorge Sampaoli sur le marché des transferts, et son statut de troisième recrue la plus chère de l’histoire de l’OM (derrière Kevin Strootman et Dimitri Payet) lui garantit déjà un rôle majeur dans le onze-type de l’entraîneur argentin cette saison. D’ailleurs, lors de la conférence de presse de présentation de Gerson, le président Pablo Longoria ne tarissait pas d’éloges au sujet de sa recrue : « Je suis très content de lui souhaiter la bienvenue. C'est pour moi, le plus grand talent brésilien de sa génération. C'est un joueur qui fait la différence. Je me souviens de plusieurs rencontres où il a fait la différence et des clubs européens se sont intéressés à lui. Il est reparti au Brésil, il s'est développé et a tout gagné. C'est un milieu de terrain complet », indiquait Longoria. Et sa performance de jeudi soir laisse effectivement entrevoie de beaux motifs d’espoir pour l’OM…

Payet ravi du recrutement