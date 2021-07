Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Payet ironise sur le gros recrutement de Longoria !

Publié le 16 juillet 2021 à 8h30 par G.d.S.S.

Alors que la direction de l’OM multiplie les recrues depuis plusieurs semaines sur le marché des transferts, Dimitri Payet a livré son point de vue à ce sujet et n’hésite pas à plaisanter du nombre important de renforts.

C’est un fait, l’OM n’a pas chômé depuis le début du mercato estival et enchaine les recrues : Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Cengiz Under, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Luan Peres et Willam Saliba ont tous officiellement signé avec le club phocéen, qui ne semble pas avoir bouclé son recrutement pour autant. Interrogé au micro de Canal + jeudi soir après la victoire de l’OM en match amical face au Servette Genève (3-0), Dimitri Payet a d’ailleurs ironisé sur le gros mercato réalisé par son président, Pablo Longoria.

« On a une recrue par jouer, on va commencer à s’habituer ! »