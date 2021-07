Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria a réglé un dossier inespéré !

Publié le 17 juillet 2021 à 12h30 par Dan Marciano

Devenu un fardeau pour l'OM, Kevin Strootman a pris la direction de Cagliari sous la forme d'un prêt. Néanmoins, le club marseillais continue de prendre en charge une grande partie de son salaire. Un moindre mal...

Pablo Longoria est partout. Il enchaîne les discussions et parvient à boucler de nombreux dossiers lors de ce mercato estival. Depuis le début de la session de transferts, le président de l’OM a réalisé huit jolis coups. Gerson, Konrad de la Fuente, Mattéo Guendouzi, Leonardo Balerdi, Cengiz Under, Pau Lopez, Luan Peres et William Saliba ont, tous, posé leurs valises à Marseille. Des arrivées, qui devraient pousser vers la sortie plusieurs gros salaires. En effet après s’être montré actif dans le sens des arrivées, Pablo Longoria va désormais tenter de trouver une porte de sortie à plusieurs éléments comme Boubacar Kamara, Nemanja Radonjic ou encore Duje Caleta-Car. Un exercice compliqué pour le président de l’OM, qui est déjà parvenu à trouver une solution pour Kevin Strootman. Recruté en 2018 par le club phocéen contre un chèque de 25M€, l’international néerlandais restera l’un des grands flops de l’ère McCourt. Prêté la saison dernière en Serie A, le milieu de terrain a, de nouveau, pris la direction de Cagliari. « Le Cagliari Calcio a le plaisir d'annoncer que le joueur Kevin Strootman a été prêté par l'Olympique de Marseille jusqu'au 30 juin 2022 avec une option de renouvellement pour la saison suivante » avait annoncé le 3 juillet dernier le club italien. Ce samedi, L’Equipe révèle les coulisses de cette opération Strootman.

L'OM continuerait à prendre en charge 70% de son salaire

Comme l’indique le quotidien sportif, Pablo Longoria a eu le plus grand mal à se séparer de Kevin Strootman. Et pour cause, le club marseillais n’aurait pas reçu la moindre offre de transfert pour le joueur depuis 2019. Un véritable casse-tête pour Pablo Longoria, qui cherchait à tout prix à se séparer du milieu de terrain. Mais en raison de son salaire élevé et de ses prestations décevantes, les prétendants sont restés bien silencieux. Certains clubs du Golfe auraient coché son nom, mais l’OM aurait refusé de résilier son contrat pour qu’il parte libre vers une destination exotique. Le prêt semblait donc être la meilleure option pour Pablo Longoria. Cédé la saison dernière à Caglairi, Kevin Strootman a fait son grand retour en Italie cet été. Président de la formation transalpine, Tommaso Giulini a dévoilé les détails de cette opération. « Nous devons être créatifs sur le marché des transferts, et quand l’opportunité Strootman s’est présentée, nous l’avons saisie à pleines mains. C’était assez incroyable pour nous, de voir que nous avons pu l’obtenir pour un prêt sur deux ans, avec Marseille qui lui paye encore 70 % de son salaire. Il est très motivé, et rêve de terminer sa carrière chez nous. Des contrats comme le sien, on n’en voit plus de nos jours » a-t-il assuré à l' Union Sarde . Un montage qui n’a pas été confirmé par l’OM, un peu dans l’embarras. « Je vois seulement ce que j’ai réussi à économiser. Je ne peux entrer dans les détails, nous sommes liés par un accord de confidentialité » a confié simplement Pablo Longoria dans des propos rapportés ce samedi par L’Equipe.

Strootman concentré sur son aventure à Cagliari